Депутат ГД предложил не отсылать постановления о нарушении ПДД тем, кто уже оплатил штраф

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков планирует внести законопроект, согласно которому водителям, нарушившим правила и оплатившим штраф досрочно со скидкой в 50%, не будет отправляться постановление о нарушении по почте. О подготовке такой инициативы сам автор сообщил в четверг ТАСС.

"Я планирую в принципе вносить поправку, которая будет признавать добровольную досрочную уплату штрафа как факт признания собственной вины в нарушении правил дорожного движения. Если я согласился и оплатил досрочно - я не нуждаюсь в бумажной копии постановления", - сказал Лысаков.

"Если человек добровольно досрочно оплатил штраф, то, соответственно, ему не посылается бумажное постановление", - уточнил он. Необходимые изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Лысаков напомнил, что, согласно действующим нормам, автолюбитель вправе в течение 20 дней со дня составления постановления о нарушении правил дорожного движения оплатить только половину штрафа. "То есть, с момента составления постановления, а не с момента получения заказного письма на почте", - уточнил депутат. По его словам, данная норма призвана подтолкнуть водителей к тому, чтобы они самостоятельно проверяли, не выписан ли им штраф. Делать это сейчас позволяют различные электронные сервисы, в том числе, сайты госуслуг и ГАИ.

Кроме того, продолжил Лысаков, законодатели также преследовали цель по уменьшению бумажного документооборота. При этом сейчас, подчеркнул он, миллионы рублей тратятся на распечатку и отправку копий постановлений. "Зачем человеку, который оплатил уже свой штраф, удостоверился, посмотрел фотографии, убедился, что это его машина, - зачем ему получать копию постановления по почте? Он выбрасывает в корзину это письмо, не распечатывая", - заметил он.

"Это один из шагов по минимизации бумажного документооборота в отношениях между гражданином и государством, с тем, чтобы со временем мы перешли на такие цифровые формы взаимодействия", - резюмировал Лысаков.