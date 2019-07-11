В Госдуме просят МВД проверить жалобы 139 обманутых покупателей путевок в Крым

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) направил депутатские запросы в МВД РФ и Роскомнадзор с просьбой проверить информацию о мошенниках, продающих фальшивые путевки на сайтах - двойниках страниц пансионатов в Крыму и Абхазии. Ранее к депутату поступило письмо представителя группы из 139 обманутых туристов.

"В мой адрес поступают обращения граждан, пострадавших при раннем бронировании летнего отдыха в Крыму. Со слов авторов обращений, на территории Российской Федерации действует группа лиц, которые создают "зеркальные" сайты, а также сайты несуществующих пансионатов. В то же время контакты настоящих сайтов средств размещений блокируются. Прошу принять меры в защиту пострадавших граждан", - говорится в запросе Дегтярева на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Второй запрос направлен главе Роскомнадзора Александру Жарову, копии документов есть в распоряжении агентства.

По словам Дегтярева, обманутые туристы сообщили, что мошенники предлагают дополнительную скидку за внесение 100% предоплаты при бронировании номеров на фиктивных сайтах, при этом найти настоящие сайты пансионатов невозможно. "На момент работы лжесайтов все поисковые интернет-ресурсы (Yandex, Google) выдавали активную рекламу данных пансионатов. Наполнение сайтов хорошее и очень похоже на правдивое", - говорится в обращении на имя главы комитета. Так, на них были размещены фотографии номеров и территории пансионатов, текстовые и видеоотзывы посетителей. "По телефонам, указанным на сайтах, вежливо отвечали девушки-операторы до тех пор, пока мы не стали обращаться за отменами брони и возвратами денежных средств по договору", - отмечается в поступившем депутату письме.

"МВД не хочет объединять все наши дела, - жалуются туристы. - Полный размах туристической катастрофы будет понятен, когда сотни семей приедут в Крым и Абхазию в никуда". По их словам, мошенники орудуют не первый год, в прошлом году по такой схеме было обмануто более 700 человек на общую сумму более 56 млн рублей, а сразу после блокировки отдельных сайтов-зеркал появляются аналогичные новые.

Сайты-двойники продолжают работу

Депутат взял ситуацию на личный контроль. "По словам заявителей, по фактам мошенничества уже возбуждены уголовные дела. Однако лица, причастные к незаконной деятельности, не установлены, лжесайты продолжают свою работу, денежные средства обманутым туристам не возвращены", - сказал Дегтярев ТАСС. По его словам, онлайн-бронирование номеров и путевок остается одной из самых востребованных услуг, однако лучше перепроверять информацию, чтобы не стать жертвой кибермошенников. "В этой связи хотелось бы вновь призвать наших сограждан обращать внимание на банковские реквизиты при покупке туров, наличие турагентства в едином реестре туроператоров, на слишком низкую цену тура. Лучше всего позвонить в отель, удостовериться в том, что вас ждут", - сообщил глава комитета.