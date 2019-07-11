{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Харькове восстановили разрушенный националистами памятник маршалу Жукову

Ранее монумент обещал восстановить мэр города Геннадий Кернес

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Памятник четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову, который в начале лета в Харькове разрушили националисты, восстановлен на прежнем месте. Об этом в четверг сообщил мэр города Геннадий Кернес.

"Как и обещал. Сегодня вернули на место", - написал он в четверг на странице в Facebook. Запись сопровождают фотографии отремонтированной стелы с памятной табличкой, на которой вновь установлен бюст полководца.

Группа украинских националистов 2 июня во время пикета съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст Жукова. При этом радикалы заявили, что действуют в рамках закона о так называемой декоммунизации. Полиция в связи с этим происшествием возбудила два уголовных дела. Кернес тогда пообещал, что памятник восстановят за счет пожертвований.

На этом фоне 19 июня Горсовет Харькова отменил ранее принятое решение о переименовании и вернул одному из проспектов города прежнее название - Проспект маршала Жукова. С 2016 года он носил имя украинского диссидента Петра Григоренко. Однако, как было подчеркнуто на заседании горсовета, объекты, увековечивающие память о советском полководце, не могут подвергаться нормам закона о декоммунизации, так как Жуков принимал непосредственное участие в освобождении УССР от нацистской оккупации.

Теги
УкраинаКернес, Геннадий Адольфович
Москва сможет представить свой опыт благоустройства на двух площадках ООН-Хабитат
Исполнительный директор ООН-Хабитат Маймунах Мохд Шариф считает, что о проекте "Моя улица" было бы интересно узнать всему миру
Читать полностью