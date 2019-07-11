В Харькове восстановили разрушенный националистами памятник маршалу Жукову

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Памятник четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову, который в начале лета в Харькове разрушили националисты, восстановлен на прежнем месте. Об этом в четверг сообщил мэр города Геннадий Кернес.

"Как и обещал. Сегодня вернули на место", - написал он в четверг на странице в Facebook. Запись сопровождают фотографии отремонтированной стелы с памятной табличкой, на которой вновь установлен бюст полководца.