Генконсульство РФ в Салониках выясняет обстоятельства гибели двух россиян в Греции

АФИНЫ, 11 июля. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Салониках связывается с турфирмой, чтобы прояснить обстоятельства гибели двух россиян во время сильнейшей грозы в местечке Неа Потидиа на полуострове Халкидики. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС генеральный консул России в Салониках Александр Щербаков.

"Пока точной информации у нас нет. Мы сейчас на связи с туристической компанией, по линии которой наши туристы сюда приезжали. Известно только, что это семья из пяти человек - муж с женой и трое детей. К сожалению, глава семьи и один из детей погиб в результате падения дерева. Больше я, к сожалению, ничего не могу сообщить", - сказал он.

"Пока я не увижу их паспорта, копии паспортов, все основывается только на той информации, которую мы имеем от этой туркомпании. Это произошло в достаточно известном в туристическом плане месте Неа Потидиа. Но нужно все это, конечно, проверять. Самое страшное случилось, и теперь у нас работа по выяснению обстоятельств произошедшего, по отправке тел погибших и семьи домой", - добавил Щербаков.

Шторм обрушился на северные районы Греции в ночь со среды на четверг. На территории полуострова Халкидики прошли проливные дожди и сильный град, были повреждены здания и линии коммуникаций. По данным агентства Франс Пресс, погибли по меньшей мере пять иностранных туристов, в том числе двое россиян. По сообщению новостного сайта Newsbomb.gr, на 39-летнего россиянина и его двухлетнего сына упало дерево во время сильнейшей грозы.