Советник Зеленского предложил переименовать русский язык в российский

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа" и советник президента Украины Никита Потураев считает, что русский язык в стране существенно отличается от того, на котором говорят в России. По этой причине, он считает, что на Украине его следует продолжить называть русским, а применительно к России - российским.

"Моя точка зрения, что мы должны вообще его переименовать, и, например, сказать, что у нас русский язык, а там - российский. У нас есть единственный государственный язык - украинский, а есть языки национальных меньшинств, среди них венгерский, польский, а есть еще русский", - сказал он в интервью на YouTube-канале UKRLIFE.TV.

Он также предложил переименовать и Россию на украинских картах. "Можем на своих картах называть их Московия. Что нам мешает?" - добавил Потураев. Он также призвал не бояться таких новшеств.

Бывший президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2019 года подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает, что граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. А следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы".

Вместе с тем в начале этой недели президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в будущем в Донбассе русский язык можно будет использовать для ведения документооборота. При этом глава государства сделал это заявление на русском языке, а также выразил уверенность, что в стране не существует языковой проблемы.