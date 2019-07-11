Иностранный турпоток в Приморский край увеличился на 25% в первой половине 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Власти Приморского края отмечают рост количества иностранных туристов, посетивших регион за первые шесть месяцев 2019 года. Турпоток увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в четверг на официальном сайте администрации Приморья.

"В первом полугодии 2019 года Приморский край посетили почти 400 тыс. иностранцев, более 300 тыс. из них - с туристскими целями. Прирост составил 25%", - говорится в сообщении.

Самый массовый поток иностранных туристов, как и в прошлом году, зафиксирован из Китая - более 150 тыс. человек за полгода. За полгода выросло количество туристов из Австралии и Японии. Также Приморье остается популярным направлением у жителей Южной Кореи, США и Индии.

"Причин здесь несколько, - пояснил ТАСС глава департамента туризма администрации Приморья Константин Шестаков. - Это эффективное продвижение, это привлечение новых перевозчиков - в этом году у нас появилось пять новых авиакомпаний, это заход новых круизных операторов и расширение маршрутной сети, в которую включен Владивосток, а также проведение событийных мероприятий на территории края. Также важно, что для корейской молодежи Владивосток стал начальной точкой полюбившихся им путешествий по Транссибирской магистрали".

По информации пресс-службы, в июне этого года Приморский край вошел в тройку лидеров среди российских регионов по уровню развития въездного туризма.