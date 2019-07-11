Мощи святых Петра и Февронии на неделю доставят из Мурома в Москву

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мощи святых Петра и Февронии будут принесены в храм Христа Спасителя из Мурома 14 июля, сообщает в четверг пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из Мурома в Москву будут принесены мощи святых покровителей брака Петра и Февронии. В течение недели, с 14 по 21 июля, мощи святых будут находиться в храме Христа Спасителя. Встречу мощей и праздничный молебен 14 июля в храме Христа Спасителя возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало богослужения в 15:00, вход свободный", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что доступ паломников к святыне будет осуществляться с 15 по 21 июля с 8:00 до 20:00.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе.

Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.