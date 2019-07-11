Ученый рассказал о принципах формирования новой группы косаток для выпуска

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Вторая группа косаток из бухты Средней в Приморье, которая в четверг отправляется к месту выпуска в море, была сформирована с учетом личных привязанностей животных, сообщил ТАСС секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

Пресс-служба института ранее сообщила, что 11 июля начинается второй этап операции по выпуску содержащихся в бухте Средней морских животных. В этот раз решено выпустить двух самок и одного самца, после чего в вольерах бухты останется пять косаток.

"Младшая самка имеет возраст около пяти лет; крупная самка и самец - порядка 9-10 лет. Как и в случае с первой партией косаток, отбор особей во вторую группу выпуска проводился с учетом групповых социальных связей, сложившихся у косаток за время содержания в бухте. Эти три косатки не являются членами одной семьи, но они проявили явную привязанность друг к другу в период содержания в бухте Средней", - сказал представитель ВНИРО.

По его словам, именно такой принцип формирования групп повышает шансы успешного возвращения косаток в естественную среду обитания, присоединение их к семье диких сородичей или образования собственной семьи. Новые группы ученые намерены формировать с учетом этого же принципа. Формирование каждой следующей группы будет происходить по факту выпуска предыдущей, исходя из текущего состояния животных и их готовности к транспортировке, добавил Смородов.

По прежней схеме

Перевозка косаток будет производиться по прежней логистической схеме: из бухты Средней их доставят в Хабаровск, оттуда в Николаевск-на-Амуре и на побережье Охотского моря. Дорога, по расчетам, займет пять-шесть дней. На всех этапах пути морских животных будут сопровождать тренеры, ветеринары и научные сотрудники.

"В этот раз мы ожидаем хорошую погоду в районе выпуска: по прогнозу на время запланированного выпуска на побережье Шантарского района ожидается переменная облачность, слабый юго-восточный ветер (0,5-3 м/сек), высота волны в прибрежной зоне менее 0,5 м", - говорится в сообщении ВНИРО.

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

Двадцатого июня две косатки и шесть белух из содержащихся в бухте были отправлены в район Шантарских островов для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу морских млекопитающих выпустили в море 27 июня.

Как сообщал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, выпущенные на свободу животные чувствуют себя нормально.