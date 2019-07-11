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Эксперт: присутствие туристов в Чернобыльской зоне не должно быть бесконтрольным

Руководитель портала Атоминфо Александр Уваров напомнил, что на территории зоны есть места с серьезным радиационным загрязнением

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Расширение туризма в Чернобыльской зоне требует серьезных мер по обеспечению безопасности пребывания там людей, заявил в четверг ТАСС независимый российский эксперт в атомной энергетике, руководитель информационно-аналитического портала Атоминфо Александр Уваров.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля подписал указ, которым снимается ряд запретов в части посещения зоны отчуждения, в том числе создается "зеленый коридор" для туристов. Согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в том числе водным путем.

"Нет ничего страшного в том, что украинские власти планируют расширить поток туристов в Чернобыльскую зону. Стоит напомнить, что на этой территории уже много лет живут люди и с ним все в порядке. Но присутствие туристов на территории зоны должно быть строго регламентируемым и постоянно контролируемым", - сказал он.

Уваров напомнил, что на территории Чернобыльской зоны есть места с серьезным радиационным загрязнением. "Свободное хождение там туристов может привести к печальным последствиям для здоровья", - подчеркнул он.

"Во-вторых, в зоне находится большое количество различного радиоактивного металла, который, если не будет надлежащего контроля, может попасть в другие страны", - отметил эксперт.

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