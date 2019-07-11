Песков: Путин в Екатеринбурге получил несколько записок, общаясь с людьми на улице

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит ничего необычного в том, что глава государства Владимир Путин, находясь во вторник в Екатеринбурге, пообщался на улице с людьми. Представитель Кремля подчеркнул, что Служба безопасности президента в таких случаях делает все необходимое, не мешая общению с гражданами.

"Что касается выхода Путина к людям - это обычная практика. Он всегда, когда видит, что у места проведения мероприятия - это бывает или в каком-то высшем учебном заведении, или в здании администрации - собираются люди и ждут его, причем, иногда они стоят, ждут по несколько часов, он всегда проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей, он общается с ними", - сказал Песков журналистам. По его словам, во время такого общения многие передают главе государства "какие-то письма, какие-то записки". "Так было, кстати, и на этот раз [в Екатеринбурге]", - сообщил Песков.

Он подчеркнул, что "это [общение с людьми на улице] обычная практика, а не что-то экстраординарное". "Так случилось и на этот раз [в Екатеринбурге], он [Путин] успел с несколькими гражданами пообщаться", - повторил пресс-секретарь.

Говоря об обеспечении безопасности президента в такие моменты, Песков заметил, что подобное общение - "не плановое мероприятие, но тем не менее, безопасность делает в таких ситуациях все необходимое". "Никоем образом, естественно, не мешая общению президента с гражданами", - добавил представитель Кремля.