ВЦИОМ: более 70% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в РФ неблагоприятными

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 70% российских предпринимателей оценивают условия ведения бизнеса в стране как неблагоприятные, но отказываться от собственного дела не планируют. Об этом в четверг сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин в ходе презентации исследования "Бизнес в России: взгляд изнутри", проведенном центром в начале июля.

"Большинство российских предпринимателей (71%) оценивают условия для ведения бизнеса в нашей стране как неблагоприятные. Несмотря на это, 76% опрошенных не стали бы отказываться от ведения собственного дела", - сказал Родин.

Как поясняет представитель ВЦИОМ, главными факторами, которые оказывают негативное влияние на условия ведения бизнеса, опрошенные предприниматели признали уровень благосостояния граждан, коррупцию и цены на энергоносители. При этом уровень конкуренции на внутреннем рынке, стабильность внутриполитической ситуации и доступность кредитов, по их мнению, воздействуют на деловую среду положительно.

Всероссийский опрос был проведен с 11 по 17 июня 2019 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 500 представителей российского крупного, среднего и малого бизнеса. Максимальный размер ошибки для этой выборки не превышает 4,5%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) является старейшим российским исследовательским институтом в сфере социальных, политических и маркетинговых опросов.