Тематическая смена "Молодежки ОНФ" появится в программе форума "Территория смыслов"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Программа форума "Территория смыслов" в этом году будет дополнена тематической сменой, которую в конце августа проведет молодежное направление Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ". Об этом сообщила в четверг пресс-служба движения.

"С 22 по 28 августа на форуме "Территория смыслов" в Московской области "Молодежка ОНФ" проведет седьмую смену в мастерской управления "Сенеж", которая будет называться "Новые территории", общее количество участников составит 1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По словам руководителя "Молодежки ОНФ" Игоря Кастюкевича, смена будет посвящена методикам построения эффективной команды, "архитектуре управления и проектированию социальных отношений в современных условиях". "На смену "Новые территории" соберутся инструкторы из 85 субъектов страны, которые расскажут, как правильно и эффективно творить добрые дела, поделятся опытом в реализации самых сложных задач", - добавил он.

Молодежный форум "Территория смыслов" впервые проходит на базе мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия - страна возможностей". В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался "Территория смыслов на Клязьме".

Ранее сообщалось, что в рамках форума пройдут шесть тематических смен. Первая смена посвящена проектам платформы "Россия - страна возможностей", также в программу включены смены по образованию, волонтерству, политике, высоким технологиям и экологии. Шестая смена завершится 20 августа.