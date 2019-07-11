Медведев поприветствовал участников выставки "Всероссийский день поля - 2019"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям агропромышленной выставки "Всероссийский день поля - 2019", которая открылась в четверг в Ленинградской области. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"На выставке вы сможете обсудить актуальные профессиональные вопросы, обменяться опытом, заключить взаимовыгодные контракты. Это послужит дальнейшему развитию отрасли, поможет решить многие проблемы российского села", - говорится в обращении премьера.

По словам Медведева, агропромышленный комплекс является одной из динамично развивающихся отраслей национальной экономики. Глава кабмина назвал Россию ведущей зерновой державой, которая занимает лидирующие позиции на мировом рынке продовольствия.

"Сегодня отечественная сельскохозяйственная продукция успешно конкурирует с импортной по своим потребительским качествам. Все это стало возможным благодаря государственной поддержке аграриев и, конечно, огромному труду российских хлеборобов, животноводов и растениеводов", - добавил он.

В рамках "Всероссийского дня поля - 2019", организованного Министерством сельского хозяйства, пройдут выставка сельскохозяйственный техники и оборудования, агрохимии, их демонстрация в полевых условиях, конференции, семинары. Также запланировано расширенное заседание Совета Национального союза селекционеров и семеноводов и др. В выставке примут участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.