Польская полиция разыскивает пропавшего пятилетнего мальчика с российским гражданством

ВАРШАВА, 11 июля. /ТАСС/. В Польше полиция разыскивает пропавшего при трагических обстоятельствах пятилетнего мальчика, который живет в стране вместе со своей семьей, но является гражданином России. О пропаже и поисках ребенка сообщила в четверг журналистам представительница местной полиции Катажина Зых.

Ребенок пропал в среду вечером. Мальчик был с отцом, который вечером забрал ребенка и увез на машине. Когда поздней ночью они не вернулись, мама заявила в полицию. Как выяснилось, отца вечером насмерть сбил поезд. Его тело было найдено на путях.

"Мы ведем активные поиски. Используются все силы, вертолеты, беспилотники, проверяются адреса всех знакомых", - сказала Зых. Местные СМИ, в том числе Польское телевидение, постоянно демонстрируют фотографию мальчика с просьбой немедленно сообщить правоохранительным органам, если его кто-то видел.

В консульстве РФ в Варшаве корреспонденту ТАСС подтвердили информацию о том, что у ребенка есть российский паспорт.