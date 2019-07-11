Володин: фракции Госдумы не принимали решений по проекту о возврате курилок в аэропорты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Фракции Госдумы не принимали консолидированных решений по поводу резонансного законопроекта о возвращении курилок в аэропорты, и палата вряд ли успеет рассмотреть его на заседании в четверг. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин.

При обсуждении порядка работы лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил "несогласие от имени фракции" в связи с предопределенным, по его мнению, решением Госдумы поддержать законопроект. "Мы совершаем ошибку, давайте одумаемся", - призвал он.

"Мы работаем на курительное лобби, стыдно должно быть всем курильщикам", - возмущался политик. "Один известный человек, курильщик, говорил: я курил и буду курить. Где он сейчас? В могиле, рак легкого", - констатировал он.

На это Володин возразил, что Совет Госдумы "не принимал решения в поддержку данного законопроекта". "Речь идет лишь о формировании повестки, в которой он стоит на 39-м месте. Думаю, мы сегодня до него не дойдем", - отметил он. "Что касается приоритетов, то никаких решений политические фракции Госдумы по этому вопросу не принимали", - заверил глава палаты, указав, что "это вопрос, требующий обсуждения".

"Мы с вами не курим и другим не советуем. А тот, кто увлекается этим и хочет отдельных [курительных] комнат [в аэропортах], пускай обоснует, - продолжил Володин. - А как депутаты проголосуют, время покажет". "Поэтому не будем раньше времени копья ломать", - посоветовал он.

Согласно законопроекту, курение допускается "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом". В понедельник первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил журналистам, что единороссы планируют поддержать документ.