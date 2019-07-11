Guardian: средняя температура в Москве к 2050 году может подняться на 5,5 градуса Цельсия

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Средняя температура в Москве к 2050 году может подняться на 5,5 градуса Цельсия в результате глобального потепления - в российской столице будет так же тепло, как сейчас, например, в Софии. С таким прогнозом выступили швейцарские ученые, смоделировавшие возможные погодные изменения в 520 крупных городах мира, сообщает в четверг газета The Guardian.

С учетом 19 климатических переменных, в частности, температурных изменений и осадков, они полагают, что через 30 лет в Лондоне (плюс 5,9 градуса) летом будет так же жарко, как ныне в Барселоне, и мегаполис столкнется с теми же проблемами, что и каталонцы, в частности, с засухой. Мадрид станет жить по температурной шкале Марракеша в Марокко, а Стокгольм - Будапешта. Самый значительный рост температуры - на 8 градусов - эксперты прогнозируют в Любляне, столице Словении.

В трех четвертях городов произойдут значительные климатические изменения, и чем дальше они расположены от экватора, тем разительнее они будут, как будто бы, по выражению исследователей, они оказались на 1 тыс. км южнее. В городах по всей Европе летом и зимой станет теплее - температура в среднем возрастет на 4,7 градуса и 3,5 градуса по Цельсию, соответственно.

В своих прогнозах авторы исследования из Швейцарской высшей технической школы Цюриха исходили из оптимистичных взглядов на будущее - повышения глобальной температуры на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным обществом и стабилизации выбросов углекислого газа.

Одна из целей исследования - показать огромные проблемы, с которыми столкнется планета в результате чрезвычайной климатической ситуации, пояснил из авторов доклада Жан-Франсуа Бастэн. "История неоднократно свидетельствовала о том, что одни только данные и факты не способствуют изменению людьми убеждений или действий", - отметил Бастэн.

Одним из наиболее тревожных выводов в докладе его коллега Том Краутер назвал то, что жители примерно пятой части городов мира, включая Джакарту, Сингапур, Нейпьидо и Куала-Лумпур, будут жить в условиях, которых в настоящее время нет ни в одном из мегаполисов. Эти экстремальные условия обернутся "новыми политическими, инфраструктурными проблемами, с которыми мы ранее не сталкивались".

Доклад опубликован в научном журнале PLOS ONE.