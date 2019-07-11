Дума ввела запрет на управления поездами для подозреваемых в экстремизме и терроризме

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, предусматривающий запрет на допуск к управлению поездами и маневровым работам для лиц и структур, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Речь идет о лицах, включенных в предусмотренный законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень. Если же подозреваемый в причастности к терроризму или экстремизму фигурант этого составляемого правительством перечня уже числится сотрудником, то трудовой договор с ним подлежит расторжению по инициативе работодателя.

Согласно действующему законодательству, основанием для включения лица в перечень может послужить признание его судом виновным в терроризме и экстремизме, подозреваемым в совершении таких преступлений или же предъявление ему официальных обвинений.

Кроме этого, законопроектом предусмотрено введение документа, подтверждающего право на "управление курсирующими по железнодорожным путям локомотивом, моторвагонным подвижным составом" или специальным самоходным подвижным составом. Порядок выдачи или аннулирования такого свидетельства будет утверждаться Министерством транспорта.