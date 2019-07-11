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Брат наркобарона Эскобара хочет подать в суд на Илона Маска из-за кражи идеи изобретения

Речь идет о газовой горелке, стилизованной под боевой огнемет

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Роберто Эскобар, младший брат колумбийского наркобарона Пабло Эскобара (1949-1993 годы), собирается подать в суд на американского инженера и предпринимателя Илона Маска из-за предполагаемой кражи идеи и конструкции газовой горелки, стилизованной под боевой огнемет. Об этом в четверг сообщил американский портал Ти-эм-зи.

Колумбиец утверждает, что идея пропанового "огнемета" была украдена у него в 2017 году, когда один из сотрудников Маска посетил семейные владения Эскобаров.

Принадлежащая Маску The Boring Company запустила производство газовых горелок под названием Not A Flamethrower ("Не огнемет") в январе 2018 года. Собственная линия пропановых горелок Роберто Эскобара поступила в продажу несколько месяцев назад.

Теги
Маск, Илон
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