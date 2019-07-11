Роспотребнадзор подготовил план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на два года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил план дополнительных мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов. Об этом в четверг сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления предусматривает дополнительный комплекс санитарно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику гриппа и ОРВИ", - говорится в пояснительной записке.

В частности, с августа будет организовано информирование населения о мерах и преимуществах профилактики. Проект постановления также предусматривает своевременное выделение средств на закупку оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты.

"Обеспечить проведение систематического анализа заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в субъектах Российской Федерации для своевременного введения дополнительных противоэпидемических мер и лабораторного обследования больных с тяжелым и нетипичным течением заболевания. Организовать начиная с сентября 2019 года еженедельный сбор данных и оперативное информирование Роспотребнадзора обо всех заболевших с первичным клиническим диагнозом грипп, привитых против гриппа, в том числе с анализом по группам риска", - говорится в тексте проекта постановления.

Также руководители территориальных органов Роспотребнадзора и органов исполнительной власти регионов в сфере здравоохранения должны обеспечить проведение серологического мониторинга за гриппом и организовать контроль динамики состояния здоровья больных, имеющих хронические заболевания и не привитых против инфекции.

"Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе по приостановлению учебного процесса, отмене массовых культурных и спортивных мероприятий. Провести совместно с территориальными органами Роспотребнадзора обучение персонала дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций мерам профилактики гриппа", - сказано в тексте.