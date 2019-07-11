Справороссы предложили дать многодетным неограниченное право на бесплатную парковку

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о праве неограниченной бесплатной парковки для многодетных родителей. Документ размещен в четверг в думской электронной базе данных.

Согласно документу, многодетные родители получают право бесплатно пользоваться любых видами парковок - расположенными как на дорогах независимо от их значения и форм собственности, так и вблизи объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Исключение составляют только парковки для людей с инвалидностью.

"Невзирая на протесты граждан, платные парковки учредили в 20 городах России, и география постоянно расширяется. При этом льготы для многодетных семей введены далеко не везде, а если введены, то с массой условностей и оговорок. Парковочные разрешения нужно регулярно продлять, за пределами территории они недействительны. Переехал в другой регион - снова плати или собирай бумажки, хотя состав семьи не изменился", - приводит слова Миронова пресс-служба фракции.

"Наша инициатива предусматривает право бесплатной парковки для многодетных родителей по всей стране без ограничений", - подчеркнул лидер фракции.