Порядка 1,8 тыс. студентов участвуют в тестировании электронного голосования в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Тест системы электронного голосования для выборов кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва проходит в столице с участием около 1,8 тыс. студентов московских вузов. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Артем Костырко.

Он отметил, что тестирование программного обеспечения для электронного дистанционного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября проводится на платформе официального портала мэра Москвы. Студенты столичных вузов старше 16 лет с 5 по 10 июля записывались через личный кабинет на портале mos.ru для получения доступа к голосованию. Всего заявления подали порядка 2 тыс. человек, из них участие в голосовании смогут принять 1,8 тыс. "Кто не попал - это были те, кому было меньше 16 лет, или мы не нашли его в реестре студентов", - сказал Костырко.

Он уточнил, что зарегистрированные студенты, попадая в личный кабинет на портале mos.ru, могут перейти к форме голосования и ознакомиться с 15 кандидатами на звание лучшего председателя студенческого совета в столице.

"Весь функционал, который будет на выборах в сентябре, он работает и сегодня: минимизаторы, блокчейн-сеть, статистика и все остальное. Это тестовое, самое первое "появление на людях" программного обеспечения, есть ошибки и сбои, мы их все мониторим, смотрим за реакцией студентов. Пока все более или менее в пределах разумного происходит. На данный момент из 1,8 тыс. студентов проголосовало порядка 300, то есть явка на 12:00 мск составила порядка 17% из тех, кто записался на электронное голосование", - сказал Костырко.

Он уточнил, что тестирование электронного голосования было начато в 8:00 мск и завершится в 20:00 мск.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, прием документов на регистрацию, включая подписные листы, - 6 июля. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 29 мая. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.