Третье тестирование системы электронного голосования в Москве проведут в августе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/ Тестирование системы электронного голосования по выборам депутатов Мосгордумы седьмого созыва проведут в открытом доступе во второй декаде августа. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"Во второй декаде августа также будет проведено третье тестирование в открытом формате "для профессионалов от избирательного процесса": кандидатов, наблюдателей и др. Будет тестовый контур, но все будет открыто <...> Можно будет прийти и проверить анонимайзер, который мы к тому времени вынесем в Мосгоризбирком, который является существенной частью формирования кредита доверия к этой системе, покажем и доступ к блокчейн открытый, и все остальное. Пока сегодня тестовое первое голосование", - сказал Костырко.

Он уточнил, что в четверг на платформе официального портала мэра Москвы проводится тестирование программного обеспечения для электронного дистанционного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября. Студенты столичных вузов старше 16 лет с 5 по 10 июля записывались через личный кабинет на портале мэра Москвы для получения доступа к голосованию.

"Всего тестов несколько. У нас всего предусмотрено три глобальных теста этой системы. Первый проходит сегодня. Второй начинается на следующей системе с 15 июля. Мы приглашаем к тестированию профессионалов от IT <...> Тестирование будет с 15 по 22 июля, потому что с 24 июля начнется заявительная кампания на выборы в Мосгордуму", - сказал Костырко.

Он добавил, что попытаться найти слабые места в системе электронного голосования может любой желающий, в том числе и студенты.

"Параллельно мы еще с 15 июля выложим некую оферту для профессиональных программистов-айтишников, если кто-то захочет проверить нас на безопасность. Мы написали некое короткое техзадание. Если хотите проверить нас на DDOS, то, пожалуйста, вот, адреса здесь. Если хотите проверить на внутренние уязвимости, то мы считаем, что основные векторы атаки такие-то. Будем выкладывать ключевые разделы кода для обозрения специалистов, там будет выложен код формы голосования и анонимайзера, самой блокчейн-сети, чтобы специалисты могли посмотреть и убедиться, как все работает", - сказал Костырко.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.