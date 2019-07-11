На Украине треть опрошенных считают Сталина "мудрым руководителем"

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Каждый третий житель Украины считает главу Советского государства Иосифа Сталина (с 1924 по 1953 годы) мудрым руководителем. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 24 мая по 7 июня 2019 года.

В целом по стране так думают 31% опрошенных. При этом на западе таких 19%, а в восточном регионе - 46%. При этом каждый четвертый считает Сталина "великим вождем", а каждый пятый согласен с утверждением, что украинский народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, который "придет и наведет порядок".

Правда, однозначно "положительно" фигуру Сталина воспринимают только 16% респондентов. 25% безразличны к ней, а 40% относятся с "неприязнью, страхом или ненавистью". 72% согласны, что Сталин был "жестоким, бесчеловечным тираном". И в западном, и в восточном регионах таких еще больше - 80%. Три четверти опрошенных заявили, что не хотели бы жить и работать при таком руководителе.

КМИС констатирует, что представители старшего поколения в целом больше одобряют фигуру Сталина, чем молодежь, и с каждым годом доля тех, кто положительно относится к нему, только снижается.