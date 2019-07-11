Дума в I чтении поддержала предоставление статуса ветерана дагестанским ополченцам

11 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг поддержала в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков. Документ внес в июне на рассмотрение палаты депутат от "Единой России" Умахан Умаханов.

Согласно документу, к ветеранам боевых действий приравниваются "лица, оказывавшие в период с августа по сентябрь 1999 года содействие федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, в выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан и принимавшие непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан".

Как напомнил автор законопроекта, в августе-сентябре 1999 года "для оказания содействия федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, были созданы отряды самообороны, наделенные полномочиями по пресечению террористических актов". По мнению депутата, предлагаемые изменения будут способствовать признанию заслуг членов отрядов самообороны Дагестана и укреплению политической стабильности в регионе.

Законопроект предоставляет указанным лицам такие меры нематериальной поддержки, как использование ежегодного отпуска в удобное для них время, преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан или в жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня поручил приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе. Во время программы ветераны дагестанского села Ботлих обратились к главе государства с жалобой на то, что у ополченцев, давших отпор боевикам, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе. В августе и сентябре 1999 года вооруженные бандформирования вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район республики. Тогда российским войскам в борьбе с боевиками помогли местные жители-ополченцы.