Власти Испании требуют от семьи диктатора Франко вернуть государству усадьбу в Галисии

МАДРИД, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Испании решило обратиться в суд, чтобы семья диктатора Франсиско Франко (1892-1975) вернула государству имение в автономном сообществе Галисия. Данную информацию подтвердил в четверг исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес в интервью телекомпании Television Espanola.

Речь идет об усадьбе в муниципалитете Сада. Как отметил и. о. главы правительства, семья Франко "действовала против закона" при покупке имения. На вопрос о том, стремится ли кабмин, чтобы поместье перешло в собственность государства, Санчес ответил: "Без сомнения".

По данным газеты El Pais, иск властей страны основан на нотариальном свидетельстве 1938 года. Данный документ подтверждает, что имение было приобретено у наследников писательницы Эмилии Пардо Басан (1851-1921) и служило резиденцией представителей высшего органа государственной власти. Тем не менее, в 1941 году был заключен договор купли-продажи между представителем Франко и вдовой сына писательницы.

Усадьба считалась летней резиденцией Франко до его смерти. С 2018 года имение выставлено на продажу за €8 млн, что в два раза ниже его стоимости.

Эксгумация Франко

Правительство во главе с Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) пришло к власти чуть более года назад. Одной из первых мер, о которых заявили власти, стало стремление перенести останки Франко из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.

Эксгумация была намечена на 10 июня, однако намерение кабмина было обжаловано семьей диктатора. В результате Верховный суд Испании приостановил решение о переносе останков Франко в ожидании окончательного вердикта по данному делу.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он умер в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса "Долина павших" велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.