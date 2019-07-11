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Власти Ленобласти будут субсидировать частные детские сады для снижения родительской платы

Получить субсидию смогут детские сады с образовательной лицензией, которые посещают более 20 воспитанников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о предоставлении субсидий частным детским садам Ленинградской области. Как сообщается в четверг на сайте областного правительства, за счет субсидии родительская плата в частных садах не должна будет превышать 5 тыс. рублей в месяц.

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о предоставлении субсидии частным детским садам для снижения родительской платы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на получении субсидии могут рассчитывать частные детские сады, имеющие образовательную лицензию и которые посещают более 20 воспитанников. Для получения субсидии сады должны будут подписать с правительством области соглашение об установлении предельного размера родительской платы, не превышающей 5 тыс. рублей в месяц. В этом случае детсад сможет получать субсидию в расчете 18 тыс. рублей на каждого ребенка.

По данным правительства, сейчас в Ленинградской области работают 10 лицензированных организаций, оказывающих услуги по уходу за детьми, для которых ранее была предусмотрена субсидия на учебную деятельность в размере от 6 до 9 тыс. рублей на одного ребенка.

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Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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