СФ внесет в МИД РФ предложение ограничить въезд в Россию для грузинской певицы Катамадзе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Совет Федерации в ближайшее время внесет в МИД РФ предложение об ограничении въезда в Россию для грузинской певицы Нино Катамадзе, сообщил журналистам сенатор Алексей Пушков, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее Пушков выступил с соответствующим предложением на заседании палаты, спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила формализовать данную инициативу.

"Мы сейчас работаем с МИД РФ, сейчас будем входить с соответствующим предложением. Я надеюсь, поскольку Совет Федерации поддержал это предложение, оно будет иметь соответствующее юридическое оформление", - пояснил Пушков.

Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России. Об этом певица написала на своей странице в "Фейсбуке" после того, как 22 июня выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz" и стала объектом критики со стороны грузинского общества.