Телевещатели в России обеспечат информационную доступность инвалидам по слуху с 2020 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минимальная доля адаптированного контента на российских телеканалах с января 2020 года будет составлять не менее 5% от объема вещания, сообщается в четверг на сайте Роскомнадзора.

"С 1 января 2020 года в целях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий для телевещателей включена обязанность по обеспечению доступности продукции СМИ для инвалидов по слуху", - говорится в сообщении.

Отмечается, что минимальный объем адаптированного контента на всех телеканалах должен составлять не менее 5% от объема вещания в неделю (без учета телепрограмм, идущих в прямом эфире).

По данным Роскомнадзора, предусмотрены следующие способы адаптации контента: субтитрирование, скрытое субтитрирование, перевод на русский жестовый язык или бегущая строка. "Использование вещателем только одного способа адаптации контента не будет являться нарушением лицензионного требования", - уточнили в ведомстве.

Данные изменения вносятся в рамках исполнения Российской Федерацией обязательств норм Конвенции о правах людей с ограниченными возможностями здоровья. "Конвенция предусматривает, что государства-участники должны предпринимать все надлежащие меры (в том числе законодательные) для обеспечения достаточного жизненного уровня инвалидов. К таким мерам относится в том числе обеспечение доступа инвалидов к информации", - пояснили в Роскомнадзоре.