Ростехнадзор считает рискованным открытие зоны Чернобыльской АЭС для массового туризма

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Длительное и бесконтрольное нахождение туристов в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС может привести к облучению, в разы превышающему значение, допустимое по международным стандартам безопасности. Об этом сообщил ТАСС директор подведомственного Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) федерального бюджетного учреждения "Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности" Александр Хамаза.

Еще на 100 лет. Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым снимается ряд предыдущих запретов в части посещения зоны отчуждения, в том числе создается "зеленый коридор" для туристов.

"Решение украинского руководства о присвоении зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС статуса открытой зоны вызывает недоумение <…> Важно отметить, что статус зоны отчуждения присваивался загрязненным территориям вполне осознанно и из соображений безопасности людей. Долговременное и, что самое главное в случае массового туризма, бесконтрольное нахождение людей в данной зоне может привести к их облучению на уровне нескольких миллизиверт в год, что в разы превышает допустимое облучение населения, установленное в соответствии с международными стандартами безопасности", - сказал Хамаза.