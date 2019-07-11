В Петрозаводске не смогли найти подрядчика для реставрации старейшего здания города

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июля. /ТАСС/. Конкурс по выбору подрядчика для реставрации старейшего деревянного здания Петрозаводска - Дома горного начальника - не состоялся. На аукцион не вышла ни одна фирма, сообщила в четверг ТАСС начальник отдела сохранения Республиканского центра Карелии по государственной охране объектов культурного наследия Ирина Макарова.

"На конкурс никто не вышел, мы будем объявлять новый [конкурс]", - сказала собеседница агентства.

Как отметила Макарова, новую заявку должны сформировать до середины июля: специалистам необходимо время внести изменения в документы из-за вступивших в силу поправок в федеральное законодательство.

Реставрацию памятника деревянного зодчества ранее оценили в 63,5 млн рублей. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчик должен обладать опытом восстановления памятников истории и культуры, а также иметь в послужном списке за последние три года успешные примеры исполнения подобных контрактов.

В доме горного начальника необходимо укрепить фундамент, заменить оконные и дверные заполнения, все инженерные сети, а также пришедшие в негодность элементы. В деревянной части корпуса поменяют и покрасят тес обшивки, восстановят декоративные элементы фасада. Кроме того, победителю нужно восстановить исторический выход из дома в Губернаторский парк, благоустроить территорию вокруг и привести в порядок экспозицию Национального музея Карелии под открытым небом, посвященную продукции Александровского завода.

Восстановление исторического здания проходит в рамках подготовки к столетию Карелии. Ранее начальник управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова заявляла, что реставрационные работы закончат в 2020 году.

Дом горного начальника

Дом горного начальника - старейшее деревянное здание Петрозаводска, построенное в стиле классицизма в 1770-х годах для директора Александровского завода и управляющего Олонецким горным округом Чарльза Гаскойна, который жил и работал в Петрозаводске в 1786-1806 годах. Здание входило в ансамбль городской усадьбы, состоявший из главного дома, флигелей и сада.