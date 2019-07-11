Премьер Эстонии не поддержал идею вернуть памятник солдату СС на старое место

ТАЛЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Памятник солдату СС в Эстонии, который был ранее демонтирован со своего места на кладбище в городе Лихула, должен оставаться в Музее борьбы за свободу в Лагеди. Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Юри Ратас.

"Самое подходящее место для памятника, который много лет назад демонтировали в Лихула - это музей в Лагеди", - приводит его слова газета Postimees.

Ратас также призвал не использовать память о погибших на войне в политических и идеологических целях.

Ранее спикер эстонского парламента (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас поддержал инициативу активистов Консервативной народной партии (КНП) вернуть монумент солдату в форме СС на кладбище в Лихула. По информации эстонских СМИ, с инициативой восстановить памятник выступил в июне представитель КНП в волостном собрании Ляэнеранна Меэлис Малк.

Посольство РФ в этой связи заявило, что звучащая в Эстонии в последние дни все громче идея установить снова демонтированный ранее памятник солдату в форме СС кощунственна и оскорбляет память всех тех, кто боролся с фашизмом. Российские дипломаты отметили, что среди десятков тысяч бойцов Красной армии, погибших в ходе сражений на эстонской земле, было немало эстонцев, которые не пожалели своей жизни, изгоняя гитлеровцев.

Скандальный памятник

Скандальный памятник был установлен на кладбище в Лихула 20 августа 2004 года. На памятнике изображен солдат в форме СС с автоматом в руках и написано: "Эстонским мужчинам, которые сражались с 1940 по 1945 год против большевизма и за восстановление независимости Эстонии".

Однако уже 2 сентября того же года правительство Эстонии распорядилось демонтировать монумент. Занимавший в тот момент пост премьер-министра Эстонии Юхан Партс отметил, что установка монумента "привела к тому, что на участников борьбы за свободу и независимость Эстонии стали навешивать ярлыки сторонников нацизма". В сентябре прошлого года Консервативная народная партия провела акцию, приуроченную к 14-й годовщине сноса монумента. По сообщению портала И-эр-эр, в акции приняли участие около 200 человек, на время церемонии собравшиеся установили на кладбище копию демонтированного памятника.

Демонтированный монумент в настоящее время находится в Музее борьбы за свободу в Лагеди.