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Финское правительство одобрило принятие мигрантов с Sea Watch 3

Речь идет о восьми просителях убежища

ХЕЛЬСИНКИ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Финляндии одобрило в четверг озвученное ранее властями страны решение принять несколько просителей убежища с судна неправительственной организации Sea Watch 3, которое несколько недель находилось у берегов Италии. Об этом сообщила пресс-служба финского МВД.

"Правительство подтвердило решение принять из Италии максимум восемь спасенных судном в Средиземном море просителей убежища к концу года", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что каждое заявление на убежище и потребность соискателя в международной защите будет рассматриваться индивидуально.

В 2015-2017 годах Финляндия таким же образом приняла 1980 беженцев, прибывших изначально в Грецию и Италию.

Судно немецкой неправительственной организации Sea Watch на протяжении двух недель находилось в море с десятками мигрантов на борту. Не имея разрешения на заход в территориальные воды Италии, после нескольких дней ожидания в море капитан Карола Ракете 29 июня завела судно в порт Лампедуза, нарушив таким образом запрет властей.

40 мигрантов с судна, которые должны быть распределены по разным европейским странам (Франция, Финляндия, Германия, Люксембург, Португалия), были доставлены на берег. Капитан была арестована по обвинению в неподчинении военным, попытке потопления судна, а также причастности к перевозке нелегалов, однако затем отпущена из-под домашнего ареста.

Теги
ФинляндияГрецияИталия
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