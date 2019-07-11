Госдума приняла проект о повышении предельного возраста службы для полицейских

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД).

В частности, увеличивается с 60 до 65 лет предельный возраст пребывания на службе в ОВД для имеющих специальное звание генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы или генерал-майора юстиции. С 55 до 60 лет увеличивается предельный возраст службы для полковников. Для майоров и подполковников устанавливается возрастная планка 55 лет. Инициатива нацелена на "обеспечение комплектования должностей и сохранение квалифицированного кадрового ядра сотрудников органов внутренних дел", заявил на заседании палаты статс-секретарь - замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

Со своей стороны зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн особо подчеркнул, что "речь ни в коем случае не идет о какой-либо связи с пенсионной реформой". "Проект не меняет порядка выхода сотрудников ОВД на пенсию по выслуге лет, порядок исчисления этой выслуги остается прежним", - заверил он.

По словам политика, в профильный комитет Госдумы поступает большое количество обращений от сотрудников МВД и других правоохранительных органов с вопросами, когда по аналогии с военнослужащими увеличат предельные потолки для службы. "На сегодняшний день полковник может служить до 55 лет, и люди, обладающие профессиональными качествами и навыками, достигшие профессионального расцвета, вынуждены увольняться", - констатировал он.

"Поэтому увеличение предельных сроков на пять лет пропорционально каждой категории - позитивный и очень правильный шаг, тем более увеличивается и предельный возраст поступления на службу - до 40 лет", - обратил внимание Хинштейн.