Подозреваемый в госизмене Воробьев занимался в Калининграде вопросами недвижимости

ТАСС, 11 июля. Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, подозреваемый в госизмене, в течение пяти лет занимался вопросами регистрации прав на недвижимость и сделок с ним на территории Калининградской области. Об этом говорится в ответе, предоставленном управлением Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Калининградской области на запрос ТАСС.

"Согласно имеющимся в управлении сведениям, Воробьев был принят на работу 16 марта 2000 года ведущим специалистом филиала номер 6 Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Калининградской области", - говорится в ответе на запрос агентства.

Отмечается, что чиновник работал в этой структуре до 2005 года, после чего уволился в связи с переходом на работу в администрацию Гусевского городского округа области.

Согласно данным биографии чиновника, в 2006 - 2008 годах он занимал должности в муниципальных органах власти. В 2010 году перешел на работу в правительство Калининградской области, где работал по 2017 год. В областном правительстве ТАСС сообщили, что с 2010 по 2015 год Воробьев исполнял обязанности полномочного представителя губернатора региона в органах судебной власти. С 2015 по 2016 год - руководил региональным агентством по имуществу, а с января по апрель 2017 года занимал должность советника губернатора.

От каких-либо характеристик Воробьева как специалиста в региональном правительстве воздержались. По данным архива сайта правительства области, Воробьев реализовал грант на обучение в National School of Public Administration в Варшаве.

Как сообщалось, в 2017 году Воробьева назначиои федеральным инспектором по Республике Карелия, после чего с января 2018 года он работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова. В июле 2018 года назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.

Подозрение в госизмене

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. В ходе установления личности в суде он представился как помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Суд арестовал Воробьева на два месяца.