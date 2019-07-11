Пушков считает, что РФ должна выступить в ПАСЕ с проектом резолюции по делу Вышинского

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что делегация РФ на следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в октябре должна выступить с проектом резолюции об освобождении главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, если данный вопрос не будет решен раньше.

"Я полагаю, если этот вопрос не разрешится до октября, то наша делегация в ПАСЕ должна обязательно поставить вопрос о Вышинском, даже если будет отвергнута большинством ПАСЕ, что возможно. Сам факт нашего проекта резолюции на этот счет, мне кажется, будет иметь достаточно позитивное значение", - сказал Пушков на пресс-конференции по итогам работы комиссии в весеннюю сессию.

Он добавил, что будет лично заниматься тем, чтобы вопрос об освобождении Вышинского был поднят в ОБСЕ. Сенатор считает, что данная тема должна стать важной частью двусторонних отношений с парламентариями европейских стран.

Ранее Пушков сообщил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во время встречи в Вене в июне отметил, что Вышинский должен быть освобожден из-под стражи, а также признал необоснованность обвинений против него.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.