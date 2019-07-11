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Арест главреда "РИА Новости Украина"

Пушков считает, что РФ должна выступить в ПАСЕ с проектом резолюции по делу Вышинского

Сенатор также добавил, что будет лично заниматься тем, чтобы вопрос об освобождении Вышинского был поднят в ОБСЕ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что делегация РФ на следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в октябре должна выступить с проектом резолюции об освобождении главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, если данный вопрос не будет решен раньше.

"Я полагаю, если этот вопрос не разрешится до октября, то наша делегация в ПАСЕ должна обязательно поставить вопрос о Вышинском, даже если будет отвергнута большинством ПАСЕ, что возможно. Сам факт нашего проекта резолюции на этот счет, мне кажется, будет иметь достаточно позитивное значение", - сказал Пушков на пресс-конференции по итогам работы комиссии в весеннюю сессию.

Он добавил, что будет лично заниматься тем, чтобы вопрос об освобождении Вышинского был поднят в ОБСЕ. Сенатор считает, что данная тема должна стать важной частью двусторонних отношений с парламентариями европейских стран.

Ранее Пушков сообщил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во время встречи в Вене в июне отметил, что Вышинский должен быть освобожден из-под стражи, а также признал необоснованность обвинений против него.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Теги
РоссияПушков, Алексей КонстантиновичАрест главреда "РИА Новости Украина"
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