Во Франции одобрили эксперимент по распространению лечебной марихуаны

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Национальное агентство по фармакологической безопасности (ANSM) Франции одобрило в четверг проведение эксперимента по распространению марихуаны в лечебных целях. Об этом говорится на сайте государственной организации.

"Проанализировав предложение экспертной комиссии, ANSM его одобряет", - заявили в организации. Согласно коммюнике, экспертам поручили изучить возможность проведения эксперимента по рецептурному отпуску марихуаны, а также обсудить это с ассоциациями пациентов и медицинских работников. При этом речь не идет о продаже самокруток с наркотиком, марихуана будет использоваться для ингаляций (масло, сухие соцветия), или приниматься перорально в виде растворов, капель или капсул.

"В настоящее время агентство планирует вместе с различными заинтересованными государственными ведомствами подготовить технические условия для проведения эксперимента", - говорится в заключении.

В сентябре 2018 года ANSM поручила той же группе экспертов "оценить терапевтическую пользу от каннабиса при лечении определенных патологий или снятии симптомов" с учетом последних научных наблюдений и опыта других стран. Проанализировав доклад, представленный 27 декабря, агентство заявило, что в целом одобряет подобное применение наркотика. В то же время ANSM потребовало дополнительно проанализировать работоспособность схемы рецептурного отпуска строго в рамках эксперимента.