Участники цифрового голосования на выборах в Мосгордуму увидят учет своего голоса онлайн

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Участники эксперимента по электронному голосованию, которое состоится на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, смогут увидеть верный учет своего бюллетеня в блокчейн-системе, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"Отличие электронного голосования в том, что каждый может стать наблюдателем и гарантом безопасности этого голосования. Ключевое отличие нашей системы электронного голосования от всех остальных в том, что голос человека [не только] анонимизируется, мы еще каждому человеку предоставим возможность найти свой голос, свой бюллетень в блокчейн-сети. Это выглядит в виде некого кода, который будет сформирован на браузере самого человека, у него на компьютере, а ни на какой-либо другой системе. После этого по данному коду можно будет проверить наличие этого бюллетеня в самой системе", - пояснил он.

Костырко уточнил, что в системе голосования "разорваны" реестры избирателей и бюллетеней, что обеспечивает невозможность сопоставления ни для избирателя, ни для системного администратора.

"В день голосования верность учета своего голоса смогут понять только те, кто разбираются в системе блокчейна, голосующие электронно смогут сразу увидеть шифр. Расшифровку шифра, понятную всем, мы опубликуем после окончания голосования. Тогда избиратель сможет сопоставить свой шифр и расшифровку, проверить, верно ли учтен его голос. Мы так делали на голосовании по [программе] реновации, жители видели столбцы "квартира" и "шифр", - пояснил ТАСС Костырко.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, прием документов на регистрацию, включая подписные листы, - 6 июля. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.