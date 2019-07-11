Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке денге в Бразилии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор призвал россиян при планировании отпуска учитывать неблагоприятную эпидемическую обстановку в Бразилии, где с начала года свыше 1,1 млн человек заразились лихорадкой денге.

"По информации Министерства здравоохранения Бразилии, с начала текущего года на территории Бразилии зарегистрировано свыше 1,1 млн случаев лихорадки денге. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в штатах Минас-Жерайс (более 1900 случаев на 100 тыс. населения), Гояс (1295), Эспириту-Санту (1038) и Сан-Паулу (854). Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок", - сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Также отмечается, что по состоянию на июнь зафиксировано более 71 тыс. случаев лихорадки чикунгунья, более 7,5 тыс. случаев лихорадки зика, что выше уровня прошлого года. Главной причиной, вызвавшей осложнение ситуации, стали погодные условия. В частности, высокая температура воздуха, влажность, проливные дожди. "Все это способствует распространению комаров, которые являются основными переносчиками болезней", - добавили в пресс-службе.

Вакцины против лихорадки денге нет, лечение проводится симптоматическими средствами. Для защиты от комаров, Роспотребнадзор рекомендует туристам использовать индивидуальные средства защиты, такие как противомоскитные сетки и спреи. "По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия", - говорится в сообщении.