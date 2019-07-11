Властям Ленинградской области удалось сохранить прирост населения на селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Правительству Ленинградской области удалось сохранить прирост населения в сельских поселениях региона, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на пленарном заседании выставки передовых технологий в сельскохозяйственном производстве "Всероссийский день поля - 2019".

"Нам удалось остановить отток населения из сельских поселений, последние пять лет наблюдается прирост. Это связано не только с ростом средней заработной платы, которая уже выше 40 тыс. рублей, но и с созданием благоприятных условий для проживания на селе. Мы гарантированно закрываем потребности молодых специалистов в жилье. В основном это такие дефицитные специальности как зоотехник, ветеринар, агроном - наиболее востребованные на селе", - сказал он.

Как ранее сообщили журналистам в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, правительство Ленинградской области направит 1,2 млрд рублей на выполнение государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области", рассчитанной на 2020-2025 годы.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденная правительством в июне 2019 года, предусматривает сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.

Агропромышленная выставка и деловой форум "Всероссийский день поля" в 2019 году проходит с 10 по 12 июля. Ежегодно для его проведения выбирается один из регионов России, в этом году площадку предоставила Ленинградская область. Организатором выступает Министерство сельского хозяйства РФ.