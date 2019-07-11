Онлайн-сервис Trivago.ru перестал отображать отели в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Немецкий онлайн-сервис поиска отелей Trivago.ru перестал отображать в поиске крымские отели. Об этом в четверг ТАСС сообщил президент Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис Зелинский, связав случившееся с санкциями Евросоюза в отношении России.

"Сервис отели не отображает из-за санкций", - сказал он.

При попытке найти отель в Республике Крым сервис выдает информацию, что поиск по заданным критериям не принес результата.

Ранее прекратил свою деятельность в России онлайн-сервис Booking.com. При этом власти Республики Крым считают, что его уход позволит российским системам бронирования занять освободившуюся нишу.

В июне 2019 года Совет ЕС продлил экономические санкции против России на шесть месяцев. Приостановлены переговоры о безвизовом режиме, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

Trivago - немецкая компания, основанная в 2005 году, создавшая онлайн-сервис по поиску и сравнению отелей. В базе сервиса содержится более 800 тыс. отелей. Информация для сравнения поступает с 200 сайтов, содержащих информацию о бронировании.