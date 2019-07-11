СГК: популярный в соцсетях пруд у новосибирской ТЭЦ-5 безопасен для окружающей среды

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Пруд на золоотвале Новосибирской ТЭЦ-5, который в последние месяцы стал популярен у местных жителей и привлек внимание иностранной прессы своей ярко-бирюзовой водой, не является опасным для окружающей среды, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

В последние месяцы золоотвал ТЭЦ-5 в Новосибирске привлек большое внимание своим необычным цветом воды. Сибиряки фотографируются у прозванного "новосибирскими Мальдивами" золоотвала и выкладывают фото в социальные сети. Искусственное озеро привлекло внимание и иностранной прессы, накануне там массово появились публикации о золоотвале. Местные СМИ утверждают, что он может быть опасным для здоровья человека.

"Золоотвал не является ядовитым и опасным: в составе его содержимого растворенные соли кальция и других оксидов металлов, но это техническая вода с высоким рН [содержанием водорода]. Они вступают в реакцию с микроэлементами суглинистых почв, так образуется эффект бирюзовой воды", - пояснили в пресс-службе.