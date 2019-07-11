Роскомнадзор обязал "ВКонтакте" удалить из MDK непристойную картинку с госсимволами РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ обязал социальную сеть "ВКонтакте" удалить в сообществе MDK оскорбляющий государственные символы России комментарий. Об этом ТАСС в четверг сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Нам поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одному из комментариев пользователей, размещенных под одним из постов в небезызвестном сообществе MDK социальной сети "ВКонтакте". Комментарий содержит непристойное изображение на фоне государственного флага России и надписи "Конституция РФ". Мы направили требование социальной сети "ВКонтакте" об удалении данного изображения, которое оскорбляет государственные символы Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин 2 июля поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику статьи об ответственности за оскорбление госсимволов и госинститутов, а также при необходимости принять меры по недопущению необоснованных штрафов или блокировок сайтов по этой статье. Поручение необходимо исполнить до 1 ноября.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Штраф за распространение оскорбительных материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения штрафные санкции возрастут до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.