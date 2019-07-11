В Финляндии начали транслировать жизнь бурых медведей при помощи панорамной камеры

ХЕЛЬСИНКИ, 11 июля. /ТАСС/. В Восточной Финляндии на днях установили панорамную камеру, с помощью которой в интернете на сервисе YouTube телекомпания Yle будет транслировать жизнь бурых медведей. Наблюдать за косолапыми зрители могут с вечера среды до полудня субботы.

Камера находится в лесу в местечке Суомуссалми недалеко от границы с Россией, а трансляция ведется круглосуточно. Там же расположены кабинки для размещения тех туристов, которые специально приезжают в эти края посмотреть на жизнь медведей с близкого расстояния.

За первые часы на видео уже можно было наблюдать как взрослых медведей, так и медвежат.

Маркку Матеро, предприниматель, владеющий кабинками, рассказывает, что каждый вечер оставляет для животных еду и даже дал клички тем медведям, которые чаще всего стали наведываться в этот район. Среди них, например, теперь есть косолапые с именами Штангист и Сломанный палец.

Телекомпания Yle отмечает, что, по имеющимся данным, это первая в мире подобная прямая трансляция жизни медведей при помощи панорамной камеры, изображение которой пользователь в интернете может поворачивать в разные стороны.

Всего в Финляндии, по данным Института природных ресурсов страны, обитают более 2 тыс. бурых медведей, однако их численность варьируется, поскольку они могут мигрировать, пересекая финско-российскую границу. Изначально косолапые в республике встречались в основном на востоке, но затем распространились на всю территорию страны.