Рада одобрила принудительную химическую кастрацию педофилов на Украине

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Верховная рада в четверг одобрила законопроект, который предусматривает введение на Украине принудительной химической кастрации педофилов и создание открытого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Закон предполагает внесение соответствующего дополнения в Уголовный кодекс Украины. Документ, в частности, предусматривает наказание в виде "принудительного введения осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность". При этом установлено, что такое наказание не будет применяться к лицам, "совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам старше 65 лет".

За осужденными по статье о педофилии после освобождения будет установлен пожизненный надзор. Кроме того, максимальный срок заключения для таких преступников увеличен с 12 до 15 лет.