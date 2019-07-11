Находящийся в шведском СИЗО американский рэпер Эйсап Рокки отменил все концерты в июле

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. /ТАСС/. Американский рэпер Эйсап Рокки, задержанный шведской полицией 3 июля после драки в центре Стокгольма, вынужден отменить концерты европейского турне до конца месяца. Об этом сообщается в Instagram музыкального фестиваля Sonar в Барселоне.

"Эйсап Рокки задержан и будет находиться в шведской тюрьме в течение неизвестного периода времени из-за того, что он действовал в целях самообороны в связи со ссорой. Из-за этой печальной ситуации он вынужден отменить свои европейские фестивали и гастроли в июле", - пишет коллектив исполнителя в опубликованном заявлении.

Эйсап Рокки, настоящее имя которого Раким Майерс, был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка произошла еще 30 июня. Окружной суд шведской столицы 5 июля принял решение взять его под стражу. Обвинение должно быть выдвинуто прокуратурой не позднее 19 июля. Сам исполнитель утверждает, что невиновен, что на него было совершено нападение и он был вынужден защищаться.

Рэпер уже отменил многие концерты в Европе, в том числе в Москве 10 июля, а также в Норвегии, Польше, Ирландии, Британии. В этом месяце он также должен был выступить в Бельгии, Испании, Италии, Германии, Финляндии и на Украине.

Рокки был запечатлен на видео, когда он и его сопровождение подрались с молодым человеком на улице в Стокгольме. Там видно, что рэпер бросает противника на землю, а его спутники бьют лежащего ногами. По словам прокурора, пострадавшему были зашиты порезы на руках от разбитой бутылки. Исполнитель, в свою очередь, опубликовал в своих социальных сетях видео, в которых рассказывается о причине драки. На нем видно, что пострадавший и еще один человек следуют за рэпером, а также дергает наушники на голове телохранителя. На видео также слышен голос женщины, объясняющей, что этот человек приставал к ней и ее подруге.

Эйсап Рокки выпустил свой дебютный альбом Live. Love. Asap, получивший признание критиков, в 2013 году. Сегодня он является одной из крупнейших в мире рэп-звезд. Его последний альбом вышел в прошлом году.

Более 500 тыс. человек подписали призыв на сайте change.org с требованием освободить Эйсапа Рокки. Петиция адресована шведским властям: организаторы акции считают, что исполнитель действовал только в целях самообороны и не совершал преступления. Обращение появилось вскоре после того, как на американском развлекательном сайте TMZ была опубликована статья о том, что Эйсапа Рокки содержат в заключении в Швеции "в нечеловеческих условиях". В материале утверждается со ссылкой на "собственные информированные источники", что артист пьет "плохую питьевую воду и что соседи по камере вынуждают его спать на полу".

Информация опровергается шведской Службой тюрем и пробации. Она утверждает, что все заключенные получают трехразовое питание и живут в комнате с письменным столом, кроватью с матрасом и телевизором. В СИЗО, по данным властей, недавно был проведен ремонт.