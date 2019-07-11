Лужков заявил, что оценка ущерба от гибели пчел может стать проблемой для владельцев пасек

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Владельцы пасек в регионах РФ, у которых погибли пчелы из-за применения химикатов для обработки полей, не могут верно с юридической точки зрения оценить ущерб, а значит, и грамотно потребовать компенсаций. Об этом ТАСС сообщил в четверг бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который владеет пасеками в Калининградской и Калужской областях.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах РФ зафиксирована массовая гибель пчел, причиной которой, по мнению экспертов, стало использование на полях химикатов. Минсельхоз РФ рекомендовал органам управления АПК субъектов принять меры по предотвращению гибели пчел, ознакомить аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части регламентов применения пестицидов. Минсельхоз считает необходимым, чтобы пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий устанавливали причину ущерба в каждом конкретном случае.

"Одна из проблем пчеловодов состоит в том, что на сегодня они не могут защитить себя юридически в ситуации с гибелью пчел - верно описать причиненный ущерб и потребовать компенсацию", - сказал Лужков.

По словам Лужкова, его пчелы не пострадали - он успел вывезти свои пчелосемьи до того, как фермер, чьи поля расположены неподалеку от его пасеки, начал массовую обработку рапсовых полей.

"Нужно договариваться с хозяевами полей, я договариваюсь: когда они собираются провести обработку, то сообщают мне. Ночью, когда пчелы в ульях, я закрываю их и перемещаю в безопасное место на пять дней. Через этот промежуток времени я могу вернуть пчел обратно: уже становится безопасно", - пояснил он.

В то же время он отметил, что договоренности с фермерами не всегда помогают. Этим летом, несмотря на обещания соседа-агрария, Лужков увидел обработку рапсового поля химикатами, которая началась без предупреждения, - пришлось оперативно вывозить улья с пасеки.