Госдума перенесла I чтение законопроекта о возвращении курилок в аэропорты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг не успела рассмотреть в первом чтении законопроект, который возвращает возможность курения табака в аэропортах в специально выделенных изолированных помещениях, запрещенных в 2014 году. Обсуждение документа перенесено на другое пленарное заседание, передает корреспондент ТАСС.

Изначально законопроект фигурировал в повестке под 39-м номером. При утреннем обсуждении порядка работы лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал всех депутатов проголосовать против этой инициативы единоросса Сергея Боярского и напомнил о пагубных последствиях курения. На это спикер Вячеслав Володин объяснил, что поддержка законопроекта не предопределена, а также усомнился, что палата успеет его рассмотреть, учитывая его положение в повестке.

Согласно тексту, курение допускается "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом".