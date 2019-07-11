Приморье получит 2,5 млн рублей на выплату помощи пострадавшим от наводнения 2016 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Приморскому краю 2,5 млн рублей из резервного фонда на выплату единовременной материальной помощи жителям края, пострадавшим от наводнения в 2016 году. Распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить администрации Приморского края в целях исполнения судебных решений из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий наводнения, произошедшего на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года, бюджетные ассигнования в размере 2,5 млн рублей на оказание гражданам единовременной материальной помощи", - говорится в документе.

В апреле правительство РФ направило Приморью на ликвидацию последствий наводнений 2016 и 2017 годов почти 3 млн рублей. Основная часть суммы - 2 млн 720 тыс. рублей - была выделена на единовременную материальную помощь жителям края, 100 тыс. рублей - на финансовую помощь тем, кто частично утратил имущество первой необходимости, еще 100 тыс. рублей - на оказание финансовой помощи жителю региона, потерявшему все имущество первой необходимости.

В октябре 2016 года тогдашний министр МЧС Владимир Пучков побывал в городе Лесозаводск, жители которого пожаловались на то, что суды не признают их пострадавшими, так как они не были зарегистрированы, а судебные иски составлены неправильно. После этого на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций министр заявил, что никаких отказов в выплатах пострадавшим от наводнения в Приморском крае, вызванного тайфуном, быть не должно.

В конце августа 2016 года на Приморье обрушился Тайфун "Лайонрок", в регионе выпала трехмесячная норма осадков. 4-6 сентября Приморье оказалось под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес дополнительно до трех декадных норм осадков. От наводнения в общей сложности пострадали более 40 тыс. человек.