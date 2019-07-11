Путин поздравил Моралеса с получением статуса почетного доктора РУДН

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Боливии Эво Моралеса с присвоением ему звания почетного доктора Российского университета дружбы народов (РУДН).

"Пользуясь случаем, хотел бы с большим удовольствием поздравить господина Моралеса с присуждением ему звания почетного доктора этого университета [РУДН], который является alma mater для многих граждан из стран Латинской Америки и Африки", - сказал Путин по итогам переговоров с боливийским лидером. Он отметил, что это признание личного вклада Моралеса в укрепление российско-боливийских связей в политике, экономике, гуманитарной области.

Путин в целом отметил расширение контактов в гуманитарно-образовательной сфере. Он напомнил, что РФ помогает Боливии в подготовке квалифицированных кадров. "В марте в боливийском университете Сан-Симон открылось первое в стране отделение русского языка", - сообщил президент, отметив, что в России также учатся студенты из Боливии, в том числе и в РУДН.

Путин поблагодарил своего визави и боливийских коллег за результативную работу. "Убежден, достигнутые сегодня договоренности послужат укреплению российско-боливийских связей и пойдут на пользу нашим народам, нашим государствам", - сказал он. Путин подчеркнул, что за 13 лет пребывания у власти Моралес многое сделал для своей страны. "Естественно, проблем, также как в любой стране, достаточно, но мы знаем также и о результатах, которые были достигнуты благодаря его вдумчивому руководству страной, внимательному отношению к нуждам граждан", - подчеркнул российский лидер.