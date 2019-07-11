Мэрия Магадана оставит таблички о запрете кормления птиц, несмотря на позицию прокуратуры

МАГАДАН, 11 июля. /ТАСС/. Мэрия Магадана не согласилась с решением прокуратуры о демонтаже запрещающих табличек о кормлении птиц, сославшись на действующие "Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования "Город Магадан". Об этом сообщается в четверг на сайте мэрии города.

Мэр Магадана Юрий Гришан ранее ввел штраф в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей за кормление голубей в общественных местах. Также по его поручению в городе были установлены запрещающие таблички, указывающие на штрафные санкции. Прокуратура Магадана выступила против решения мэра и указала демонтировать таблички, направив информационное письмо в мэрию, а также разместила на сайте областной прокуратуры информацию о своем реагировании. На следующий день на сайте мэрии города была опубликована информация о том, что документов никаких они не получали и отменять свое решение они не планируют.

"Ни в адрес главы муниципального образования, мэра города Магадана Юрия Гришана, ни мэрии города акты прокурорского реагирования о демонтаже табличек о запрете кормления птиц не поступали. Кроме того, муниципалитет вправе устанавливать таблички информационного характера. Только за последние полгода в общественных местах было установлено более 300 табличек: "Не курить", "Не сорить", "Убери за своей собакой", "Место выгула вашего питомца", "Правила пользования детской площадкой" и другие", - говорится в сообщении.

Решение мэра подкреплено действующими "Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования "Город Магадан", которые запрещают сорить на любых площадях, улицах, парках и других общественных пространствах. Разбрасывание крупы, хлебных крошек, семян и других продуктов в любых общественных местах подпадает под запрет действующих правил.